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Вторник, 7 марта 2023, 18:19 мск

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Минобороны Польши назвало «неверно истолкованными» слова министра о поставке первых Patriot на Украину

Фото: pixabay.com

Сообщение министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака о поставках первых зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину было неверно истолковано. Как сообщают украинские СМИ, об этом заявили в польском минобороны.

«Намерение вице-премьер-министра, министра национальной обороны Мариуша Блащака заключалось в том, чтобы указать, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче батареи Patriot», – заявили в министерстве.

В ведомстве отметили, что разночтение, вероятно, связано с ошибкой при переводе.

В то же время в минобороны подтвердили, что первые танки Leopard действительно уже прибыли на Украину.

О прибытии первых Patriot на Украину Блащак заявил в интервью испанской газете La Razón.

«Благодаря усилиям Польши батареи Patriot и первые танки Leopard доставлены на Украину», – заявил глава польского минобороны.

Блащак также сообщил, что Варшава уже передала Киеву вооружений на сумму свыше 2,2 миллиарда евро.

Кроме того, он высказался на тему поставок Украине боевых самолетов. По его словам, решение по этому вопросу необходимо принимать «на более широком союзническом уровне».

Напомним, в конце декабря США заявили о выделении Украине нового пакет авоенной помощи в объеме $1,85 млрд, в который войдут комплексы противовоздушной обороны ПВО Patriot. По информации Пентагона, в январе украинские военные начали освоение ЗРК Patriot на базе в штате Оклахома.

Президент России Владимир Путин, комментируя решение о поставке Patriot на Украину, заверил, что российские военные справятся с американским вооружением. «Американская система Patriot старая и не работает так хорошо, как наша С-300. Пусть США их поставят Украине – мы их пощелкаем», – сказал глава государства.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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