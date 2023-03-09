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Четверг, 9 марта 2023, 17:54 мск

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В московском метро пассажира столкнули на рельсы перед прибывающим поездом

Сбой в движении поездов по Кольцевой линии московского метро произошел сегодня из-за падения человека на пути. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«На Кольцевой линии временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке из-за человека на пути», – сообщало ведомство в 16.20.

После 16.27 движение начали вводить в график.

Как пояснили в дептрансе, одного из пассажиров столкнули на пути. На кадрах с камеры наблюдения, распространенных департаментом, видно, что человек упал на рельсы перед прибывающим на станцию поездом.

«По информации дежурного по метрополитену, пассажир жив. Толкнувший его нарушитель задержан», – добавили в дептрансе.

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Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Московский метрополитен

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