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Пятница, 10 марта 2023, 17:09 мск

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Подмосковные врачи восстановили мужчине руку, которую «зажевал» станок

Фото: пресс-служба минздрава Московской области

Долгопрудненские врачи спасли мужчине руку, раздробленную электромеханическим станком. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Бригада «скорой помощи» в тяжёлом состоянии доставила в приемное отделение Долгопрудненской больницы 59-летнего мужчину с раздробленной левой рукой. Как выяснилось, пациент получил травму во время работ на электромеханическом станке, который затянул его руку. У мужчины были разорваны мышцы, сломаны кости плеча и предплечья.

Врачи приняли решение провести срочную операцию.

«После промывания всех ран и иссечения нежизнеспособных тканей, на плечевую кость был наложен специальный фиксирующий аппарат для восстановления кровоснабжения. Выполнили остеосинтез костей предплечья стержнями. После восстановления анатомической формы произвели кожную пластику и наложили швы. Операция прошла успешно, руку удалось сохранить», – рассказал заведующий травматологическим отделением Пётр Лапынин.

Как добавили в областном минздраве, на данный момент пациент чувствует себя хорошо и в скором времени будет выписан на амбулаторное лечение. После реабилитации мужчина сможет вернуться к полноценной жизни.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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