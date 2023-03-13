Краснодарские «черные риелторы» вывезли «на отдых» двух жителей столичного региона

Столичные правоохранители задержали в Краснодаре мошенников, которые выманивали недвижимость у двух жителей Москвы и Подмосковья. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

В полицию обратился брат 52-летнего жителя столицы с заявлением о его пропаже: последний длительное время не выходил на связь. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение разыскиваемого.

«Оказалось, что он находился в Краснодаре в доме у случайных знакомых – двух местных жителей в возрасте 31 года и 43 лет. Вместе с ними проживал и 48-летний уроженец Подмосковья. Стражи правопорядка выяснили, что оба жителя Московского региона стали жертвами мошенничества, совершённого двумя краснодарцами. Злоумышленники задержаны», – говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили правоохранители, сообщники вошли в доверие к москвичу и предложили ему поехать с ними на отдых в Краснодар. Там подельники долгое время спаивали мужчину, а затем уговорили подписать договор купли-продажи на принадлежащую ему квартиру, расположенную на улице Свободы в Москве. Аналогичным способом аферисты поступили и с жителем Подмосковья.

По данным фактам было возбуждено два уголовных дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Дела соединены в одно производство.

В ходе расследования выяснилось, что фигурантам уже удалось переоформить право собственности на квартиру в Московской области и продать её третьим лицам. А вот завладеть столичной жилплощадью они не успели.

«Предоставленные в местные государственные органы документы вызвали сомнение у сотрудников учреждения, поэтому в регистрации права собственности было отказано», – пояснили в полиции.

Следствие устанавливает дополнительные эпизоды деятельности задержанных и их возможных соучастников. Подозреваемые заключены под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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