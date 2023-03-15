Полтора центнера сильнодействующих веществ изъяли в столице из подпольной сети «аптечных пунктов»

Крупную сеть торговли сильнодействующими препаратами ликвидировали правоохранители в Москве и Подмосковье. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что злоумышленники действовали с марта 2022 по февраль текущего года на территории города Москвы и Московской области. Организатор криминальной деятельности приобретал препараты через подконтрольные юридические лица, имеющие соответствующую лицензию. Товар должным образом не регистрировался, выводился в нелегальный оборот и хранился на специально оборудованном складе», – рассказала Волк.

По ее словам, для незаконной оптовой и розничной торговли фигуранты использовали нежилые помещения с вывесками аптечных пунктов. Однако для обычных покупателей эти объекты были закрыты, продажа велась только по предварительной договоренности с постоянными клиентами.

«Ими становились наркозависимые граждане, которые приобретали препараты по завышенным на 1000% ценам для немедицинского употребления. Чтобы затруднить идентификацию продаваемой продукции, соучастники сбывали ее без заводской упаковки», – добавила представитель МВД.

Задержание участников организованных групп и обыски проводились при силовой поддержке спецподразделения «Гром». Обнаружено более 150 кг сильнодействующих веществ. Это порядка 13 тысяч флаконов, 50 тысяч таблеток и капсул, стоимость которых по ценам черного рынка составляет свыше 35 млн рублей. Кроме того, изъяты документация, более 30 млн рублей, автомобили премиум-класса и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Восьмерым задержанным руководителям и участникам организованных групп предъявлены в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере (часть 3 статьи 234 УК РФ).

«Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются личности всех соучастников противоправной деятельности», – уточнила Волк.

Москва, Андрей Дорофеев

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