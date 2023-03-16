Безработный гость Москвы распылил слезоточивый газ в вагоне метро

Один из пассажиров распылил из баллончика слезоточивый газ в вагоне Таганско-Краснопресненской линии столичного метро. Об этом сообщила сегодня пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

«Инцидент произошел в утренний час пик в вагоне электропоезда, следовавшего от станции «Таганская» до станции «Китай-город» Таганско-Краснопресненской линии метрополитена. Из-за сделанного замечания пассажиром о соблюдении правил поведения в общественном транспорте, между ним и злоумышленником возник конфликт, в результате которого последний в присутствии большого скопления пассажиров распылил в лицо 18-летнему жителю Подмосковья жидкость из аэрозольного баллончика», – говорится в сообщении ведомства.

В полиции отметили, что после прибытия поезда на ближайшую станцию из-за паров жидкости часть пассажиров была вынуждена спешно покинуть вагон. Очевиды передали информацию о произошедшем через связь пассажир-машинист.

На следующей станции «Кузнецкий мост» сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался безработный 22-летний житель города Волгодонск.

Потерпевший был осмотрен медиками. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Максимальная санкция этой статьи – лишение свободы на срок до семи лет.

Гостю столицы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

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