Буйный гражданин проколол шины 11 авто в подмосковном Воскресенске

Полицейские задержали 34-летнего мужчину, который проколол шины более десятка автомобилей в подмосковном Воскресенске. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

Отмечается, что все пострадавшие машины были припаркованы во дворе дома на улице Кагана.

«В отдел полиции поступило три заявления от местных жителей о данных противоправных действиях. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении противоправных деяний. Со слов правонарушителя, ранним утром, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он ножом порезал колёса 11 машин, припаркованных во дворе дома, в котором он проживает», – говорится в сообщении ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

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