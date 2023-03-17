российское информационное агентство 18+

Агропромышленный форум АгроКомплекс

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 17 марта 2023, 11:55 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Буйный гражданин проколол шины 11 авто в подмосковном Воскресенске

Полицейские задержали 34-летнего мужчину, который проколол шины более десятка автомобилей в подмосковном Воскресенске. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

Отмечается, что все пострадавшие машины были припаркованы во дворе дома на улице Кагана.

«В отдел полиции поступило три заявления от местных жителей о данных противоправных действиях. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении противоправных деяний. Со слов правонарушителя, ранним утром, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он ножом порезал колёса 11 машин, припаркованных во дворе дома, в котором он проживает», – говорится в сообщении ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Подмосковье

Житель Подмосковья забил насмерть сожительницу / Пять человек погибли в крупной аварии на трассе в Подмосковье / Сотрудница подмосковной УК ответит в суде за гибель двух человек от отравления газом / На подмосковной станции Подрезково провалилась часть платформы / Подмосковный суд вынес приговор серийному насильнику, задушившему пятилетнюю девочку / Информацией о нарушении трудовых прав работников Wildberries заинтересовалась прокуратура / Полтора центнера сильнодействующих веществ изъяли в столице из подпольной сети «аптечных пунктов» / Житель Подмосковья предстал перед военным судом по делу о терроризме

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Подмосковье,