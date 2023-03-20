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Понедельник, 20 марта 2023, 12:32 мск

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Экс-прокурор Подмосковья свел счеты с жизнью

Бывший прокурор Московской области, почетный пенсионер прокуратуры Борис Наместников покончил с собой в собственной квартире в центре столицы. Как сообщает «МК.RU», предсмертной записки он не оставил.

По сведениям издания, 90-летний мужчина был найден мертвым в воскресенье утром в ванной комнате. Труп обнаружила его супруга. Характер травм позволил предположить, что пенсионер покончил с собой.

Наместников проработал в органах прокуратуры более 30 лет. Начинал в Псковской области, возглавлял прокуратуры Пермской и Московской областей, возглавлял следственное управление прокуратуры РСФСР.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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