Москва избавится от ночных заморозков

Приход астрономической весны на этой неделе совпадет в столице с установлением стабильно плюсовой температуры, но в Подмосковье еще возможны ночные заморозки. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

«Встречаем весеннее равноденствие, после которого начинается астрономическая весна. В этом году она совпадает с тем, что и значения средней суточной температуры в Москве перейдут в область положительных значений в средние многолетние сроки. При этом не забываем, что весна в наших краях очень переменчива, и возвраты холодов и снег – вполне обычное ее свойство», – отметили синоптики.

Пока же, по прогнозам специалистов, над Европой установился западно-восточный перенос воздушных масс. Солнечный антициклон уходит на восток, а с запада движется серия атлантических циклонов. Атмосферное давление в столичном регионе будет постепенно падать, облачный покров уплотняться, возрастет вероятность осадков. Все чаще это будут дожди кратковременного характера.

«Но и твердая фаза осадков не исключена в ночные часы при температуре, близкой к нулю. Местами все еще может отмечаться гололедица. Продолжится разрушение снежного покрова, весенние процессы на реках», – добавили в Гидрометцентре.

Во вторник, 21 марта, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью в Москве -2...0°, по области -4...1°. Днем по области местами небольшой дождь, в Москве 8...10°, по области 5...10°. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с. Гололедица.

В среду, 22 марта, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью в Москве 1...3°, по области -2...3°. Днем в Москве 7...9°, по области 4...9°. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Местами гололедица.

В четверг, 23 марта, облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, в Москве 1...3°, по области -2...3°. Днем небольшой дождь, в Москве 9...11°, по области 6...11°. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с. Местами гололедица.

В пятницу, 24 марта, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью 1...6°, днем 5...10°. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

В субботу, 25 марта, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью 0...5°, днем 7...12°. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

Москва, Андрей Дорофеев

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