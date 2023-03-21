В Подмосковье телефонные мошенники попались с поличным, позвонив майору полиции

В подмосковном Орехово-Зуево задержаны двое телефонных мошенников, пытавшихся выманить деньги у майора полиции. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

«На стационарный служебный телефон сотрудницы городского управления внутренних дел позвонил мужчина, который представился ее знакомым. Звонивший взволнованным голосом сообщил, что стал виновником ДТП, в результате которого серьезно пострадала женщина. Затем злоумышленник передал трубку своему сообщнику, исполнявшему роль следователя. Лжеправоохранитель предложил настоящей девушке-полицейской за 120 тысяч рублей решить вопрос о невозбуждении уголовного дела и непривлечении к уголовной ответственности её друга», – говорится в сообщении ведомства.

Майор, понимая, что общается с аферистами, решила подыграть им и продолжила разговор. Мошенник попросил передать завернутые в пакет деньги через водителя такси. Оперативник уголовного розыска согласилась выполнить требования и назвала адрес, куда необходимо подъехать за наличными. Одновременно с этим она предупредила коллег о происходящем.

Через некоторое время, по указанному адресу подъехало такси, водитель должен был выполнить доставку в Люберцы и не был осведомлен о том, что участвует в преступной схеме. Оперативники проследовали за автомобилем перевозчика, и после того, как двое молодых людей забрали у таксиста посылку с деньгами, задержали их. Задержанные заявили, что выполняли роль курьеров, и деньги должны были передать сообщнику.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

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