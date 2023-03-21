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Вторник, 21 марта 2023, 11:32 мск

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Участники вооруженного разбоя выдали себя за полицейских в Подмосковье

Четверо злоумышленников, выдававших себя за полицейских, отняли в Подмосковье крупную сумму у владельца иномарки и его жены. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Злоумышленники на двух автомобилях перегородили выезд иномарке, припаркованной на обочине трассы в районе деревни Манихино. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили водителю, что тот подозревается в незаконном обороте наркотиков. За непривлечение к уголовной ответственности потребовали деньги», – рассказала Волк.

Получив отказ, сообщники применили физическую силу и, угрожая оружием, отобрали 87 тысяч рублей. После этого они пересадили супругу потерпевшего в одну из своих машин. Мужчина отдал нападавшим банковскую карту и сообщил ПИН-код. Позже налетчики обналичили 237 тысяч рублей.

Полицейские установили личности четверых подозреваемых, двое из которых уже были судимы, и при участии Росгвардии задержали их по адресам проживания в городе Талдоме. При обысках у них обнаружены автомат Калашникова, два автомобиля, использовавшиеся при разбое, мобильные телефоны и банковские карты.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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