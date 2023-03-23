В Солнечногорске один человек попал в больницу после драки со стрельбой

Драка со стрельбой произошла у одного из кафе подмосковного Солнечногорска. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть ОМВД России по г.о. Солнечногорск поступило сообщение от женщины о том, что у одного из кафе на ул. Красноармейской, конфликт. Прибывшими по вышеуказанному адресу полицейскими предварительно установлено, что между тремя мужчинами возник словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой один из них произвел выстрел из травматического оружия в сторону оппонента, в результате чего причинил ему телесные повреждения», – говорится в сообщении ведомства.

Полицейские уточнили, что пострадавший был госпитализирован.

Остальные участники инцидента установлены и доставлены в отдел полиции. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»