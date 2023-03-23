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Четверг, 23 марта 2023, 17:36 мск

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На дорогах Подмосковья в полтора раза увеличат число стационарных камер

В Подмосковье до конца года установят еще 600 стационарных комплексов фотовидеофиксации. Об этом сегодня сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В этом году в целях повышения уровня безопасности дорожного движения, снижения смертности и травматизма на дорогах Московской области число стационарных комплексов фотовидеофиксации в регионе увеличат на 600 единиц – они дополнят существующую группировку, состоящую из 1257 стационарных и 200 передвижных комплексов», – говорится в сообщении ведомства.

Работы по установке новых камер уже идут – на дорогах монтируют отечественные комплексы фотовидеофиксации последнего поколения «Азимут 4». Они способны распознавать 25 видов нарушений ПДД, в том числе составы с использованием нейросетевой обработки данных: непристёгнутый ремень безопасности, использование телефона за рулём, тип грузов и другие.

Также оборудование «Азимут 4» позволяет распознавать марку и цвет транспортного средства, обеспечивать данными интеллектуальные транспортные системы общегородского масштаба, что позволяет повысить уровень безопасности на дорогах.

Установкой и обслуживанием новых комплексов фотовидеофиксации занимается «МВС Груп» – действующий оператор подмосковной системы контроля безопасности дорожного движения.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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