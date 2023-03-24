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Пятница, 24 марта 2023, 14:02 мск

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Уровень воды в реках Московского региона может подняться на 2 метра

В столичном регионе в период с 25 по 28 марта ожидается подъем уровня воды в реках на 1-2 метра, что может привести к затоплению пойм и участков дорог. Об этом сегодня сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Московском регионе объявлено штормовое предупреждение с 25 по 28 марта в связи с достижением уровня опасного явления на ряде рек из-за развития половодья. Прогнозируется, что произойдет затопление речных пойм и расположенных в них некапитальных строений и участков дорог», – сообщил он, ссылаясь на данные Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета.

По словам Вильфанда, подъем уровня воды в этот период будет достигать 1-2 м.

Метеоролог отметил, что, в частности, речь идет о реках Москве, Протве, Наре, Исконе, Катыше, Озерне и многих других. Он не исключил, что период штормового предупреждения будет продлен.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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