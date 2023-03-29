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Среда, 29 марта 2023, 18:08 мск

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Подмосковная учительница, постучавшая по лбу школьницы, стала фигурантом уголовного дела

В подмосковном Дмитрове учительница объясняется со следователями после появления в Сети видео ее общения со школьницей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления СК России по Московской области.

«По данным следствия, учитель одного из учебных заведений, расположенных в Дмитровском городском округе, нанесла одной из школьниц удар по голове. Данные обстоятельства были запечатлены на видеозапись», – говорится в сообщении ведомства.

Следователем возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям учителя, отметили в пресс-службе. Проводятся допросы родителей школьницы, а также сотрудников учебного заведения.

Ранее прокуратура Подмосковья сообщила о проведении проверки по этому инциденту.

На записи, распространенной в соцсетях, учительница, делая замечание школьнице, замахивается на нее рукой, тянет ее за волосы и несильно стучит кулаком по лбу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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