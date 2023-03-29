Система видеоаналитики в московском метро помогла найти более 6 тысяч преступников

Система видеоаналитики «Сфера» в московском метро позволила обнаружить более 6 тысяч лиц, подозреваемых в совершении различных преступлений. Об этом сегодня сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«С помощью «Сферы» в тесном сотрудничестве с полицией удалось найти 954 человека, которые числились пропавшими без вести. Часто это дети и пожилые люди, которые потерялись. Кроме того, было задержано более 6 тыс граждан, скрывающихся от правосудия за убийства, кражи, мошенничество и насилие. Технология основана на преобразовании лиц в уникальные биометрические ключи: если при сканировании система обнаружит совпадение с базой розыска, то она немедленно оповестит полицию. Личности остальных пассажиров остаются анонимными», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В департаменте уточнили, что с сентября 2020 года «Сфере» удалось обнаружить 6012 человек, которых подозревали в совершении преступлений. За этот же срок система помогла найти в метро 199 детей.

Москва, Андрей Дорофеев

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