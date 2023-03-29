российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 29 марта 2023, 18:09 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Система видеоаналитики в московском метро помогла найти более 6 тысяч преступников

Система видеоаналитики «Сфера» в московском метро позволила обнаружить более 6 тысяч лиц, подозреваемых в совершении различных преступлений. Об этом сегодня сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«С помощью «Сферы» в тесном сотрудничестве с полицией удалось найти 954 человека, которые числились пропавшими без вести. Часто это дети и пожилые люди, которые потерялись. Кроме того, было задержано более 6 тыс граждан, скрывающихся от правосудия за убийства, кражи, мошенничество и насилие. Технология основана на преобразовании лиц в уникальные биометрические ключи: если при сканировании система обнаружит совпадение с базой розыска, то она немедленно оповестит полицию. Личности остальных пассажиров остаются анонимными», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В департаменте уточнили, что с сентября 2020 года «Сфере» удалось обнаружить 6012 человек, которых подозревали в совершении преступлений. За этот же срок система помогла найти в метро 199 детей.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Московский метрополитен

Полицейские разыскали мужчину, напавшего на подростка в московском метро / Мужчина напал на подростка в московском метро / Безработный гость Москвы распылил слезоточивый газ в вагоне метро / СК возбудил уголовное в отношении застройщика, добурившегося до московского метро / Мэрия Москвы обвинила «Донстрой» в сбое на Большой кольцевой линии метро / На участке Большой кольцевой линии московского метро подтопило тоннель / Вменяемость мужчины, толкнувшего в Москве подростка под поезд метро, оценят психиатры / Мужчина, столкнувший подростка под поезд в московском метро, страдает психическим заболеванием

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Технологии, Транспорт, Московский метрополитен,