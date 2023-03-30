В Подмосковье задержали мошенников, обманувших пенсионеров на 4 млн рублей

Полицейские задержали в Подмосковье двоих молодых людей, занимавшихся серийным телефонным мошенничеством. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

«По телефону 84-летней местной жительнице позвонила женщина, которая представилась медицинским работником. Она сообщила, что дочь пенсионерки попала в дорожно-транспортное происшествие и ей срочно требуется операция стоимостью 700 тысяч рублей. Денежные средства необходимо передать её помощнику, который подойдет к квартире», – говорится в сообщении ведомства.

При встрече с мужчиной потерпевшая от волнения не смогла отсчитать нужную сумму и отдала конверт, в котором было около 2,7 миллиона рублей. Позже она поняла, что её обманули и обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Один из подозреваемых был задержан по месту жительства в Раменском, второй – после очередного преступления в Коломне.

Правоохранители установили причастность задержанных к ещё четырем аналогичным преступлениям в отношении пожилых людей в возрасте от 76 до 84 лет. Общая сумма ущерба по пяти эпизодам составила свыше 4 миллионов рублей.

«Задержанные пояснили, что в одном из мессенджеров нашли работу в качестве курьеров. В их обязанности входило забирать денежные средства по адресам, которые называли работодатели по телефону, и переводить их на указанные банковские счета, оставляя себе процент от перечисленной суммы», – добавили в главке МВД.

Правоохранители полагают, что злоумышленники могут быть причастны к совершению подобных преступлений на территориях Коломны, Орехова-Зуева и Раменского.

Судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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