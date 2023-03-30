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Четверг, 30 марта 2023, 12:38 мск

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Движение поездов остановлено на участке Арбатско-Покровской линии московского метро

Движение поездов прекращено на участке «синей» ветки московского метро. Об этом сообщила пресс-служба департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Нет движения поездов от станции Парк Победы до станции Строгино. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», – говорится в сообщении ведомства.

В дептрансе уточнили, что на западном участке Арбатско-Покровской линии ранее были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Московский метрополитен

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