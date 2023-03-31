В московском метро трое юношей избили дубинками случайно подвернувшегося мужчину

Трое юношей, двое из которых не достигли совершеннолетия, беспричинно избили телескопическими дубинками мужчину в столичном метро. Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве приняло к производству уголовное дело, возбужденное по этому инциденту.

«По данным следствия, в ночное время 27 марта 2023 года группа молодых людей 2004, 2006, 2007 годов рождения, находясь в переходе столичного метро, беспричинно из хулиганских побуждений нанесли мужчине 1985 года рождения множественные удары по различным частям тела телескопическими дубинками. Потерпевший находится в одной из городских больниц, где ему оказана медицинская помощь», – сообщила пресс-служба столичного СК.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Фигуранты задержаны и доставлены в подразделение Следкомитета. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения.

При этом следствие проверяет задержанных на причастность к иным аналогичным преступлениям, совершенным на территории Москвы.

Москва, Андрей Дорофеев

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