российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 31 марта 2023, 14:58 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В московском метро трое юношей избили дубинками случайно подвернувшегося мужчину

Трое юношей, двое из которых не достигли совершеннолетия, беспричинно избили телескопическими дубинками мужчину в столичном метро. Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве приняло к производству уголовное дело, возбужденное по этому инциденту.

«По данным следствия, в ночное время 27 марта 2023 года группа молодых людей 2004, 2006, 2007 годов рождения, находясь в переходе столичного метро, беспричинно из хулиганских побуждений нанесли мужчине 1985 года рождения множественные удары по различным частям тела телескопическими дубинками. Потерпевший находится в одной из городских больниц, где ему оказана медицинская помощь», – сообщила пресс-служба столичного СК.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Фигуранты задержаны и доставлены в подразделение Следкомитета. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения.

При этом следствие проверяет задержанных на причастность к иным аналогичным преступлениям, совершенным на территории Москвы.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Московский метрополитен

Первую очередь Троицкой линии метро запустят в Москве в следующем году / Мужчина упал на пути в московском метро / Движение поездов остановлено на участке Арбатско-Покровской линии московского метро / Система видеоаналитики в московском метро помогла найти более 6 тысяч преступников / Полицейские разыскали мужчину, напавшего на подростка в московском метро / Мужчина напал на подростка в московском метро / Безработный гость Москвы распылил слезоточивый газ в вагоне метро / СК возбудил уголовное в отношении застройщика, добурившегося до московского метро

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Московский метрополитен, Следственный комитет России,