«По ускоренной процедуре»: правительство РФ упростит переселение соотечественников из недружественных государств

Переселение в Россию для соотечественников из недружественных государств будет упрощено. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин сегодня на совещании с вице-премьерами.

«Правительство упростит для них участие в государственной программе. (Соотечественники) смогут подавать заявление не только в государстве, гражданами которого являются, но и за рубежом, где проживают, а также в нашей стране», – пояснил Мишустин, отметив, что решение принято по поручению главы государства.

По его словам, гражданам не нужно будет переводить и нотариально заверять документы, где записи продублированы на русском языке. «Для беженцев и получивших временное убежище рассмотрение заявлений об участии в государственной программе станет проводиться по ускоренной процедуре. Сократится и пакет необходимых документов. Не обязательно будет предъявлять свидетельство о рождении, сведения об образовании, о трудовом стаже и многие другие данные», – уточнил премьер.

«Таким образом, поможем скорее переехать тысячам наших соотечественников и их семьям, чтобы жить и работать в России», – заключил Мишустин.

Москва, Мария Соколова

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