Московский суд приговорил убийцу модели Гретты Ведлер к 15 годам колонии

Пресненский районный суд столицы вынес приговор Дмитрию Коровину, признав его виновным в убийстве модели Гретты Ведлер. Об этом сегодня сообщила пресс-службы прокуратуры Москвы.

«Убийство произошло 24 февраля 2021 года в отеле на ул. Смоленской. Коровин задушил девушку, положил ее тело в чемодан и перевез на машине в Липецк. Также Коровин взял на имя убитой кредит в сумме более 700 тыс рублей и похитил с ее счета 1,5 млн рублей», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «в» ч. 2, п «б» ч. 4 ст.158 УК РФ (кражи), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Свою вину Коровин признал, в ходе предварительного расследования и судебного следствия давал подробные показания об обстоятельствах совершенных преступлений.

Суд приговорил фигуранта к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Москва, Андрей Дорофеев

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