США используют украинскую территорию для хакерских атак на Россию – ФСБ

Соединенные Штаты и другие страны НАТО используют украинскую территорию для проведения массированных компьютерных атак на Россию. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ФСБ.

«В ходе анализа выявленных компьютерных угроз получены данные, свидетельствующие об использовании США и странами НАТО украинской территории для проведения массированных компьютерных атак на объекты гражданского назначения в России. В настоящее время сетевая инфраструктура Украины задействуется подразделениями наступательных киберопераций стран Запада, позволяя им скрыто применять новые виды кибероружия. С целью сокрытия своей причастности Вашингтон стремится представить «автором» кибератак исключительно Украину, а именно хакерскую группировку IT Army of Ukraine, совершившую тысячи компьютерных атак на российские информационные ресурсы», – говорится в сообщении спецслужбы.

Как отметили в ФСБ, подобные кибератаки разрабатываются при непосредственном участии объединенного командования Пентагона во взаимодействии с международными («Анонимус», «Сайленс») и национальными («Гоаст клэн» – США, «Рэдках» – Турция, «Джи-Эн-Джи» – Грузия, «СквадЗОЗ – Польша» и др.) хакерскими группировками.

С начала 2022 года ФСБ зафиксировала более пяти тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру России. Однако своевременно принятые меры позволили предотвратить наступление негативных последствий для страны.

«ФСБ России располагает возможностями по установлению конкретных лиц, организаций, а также реальных заказчиков, причастных к хакерским атакам на российскую инфраструктуру, и привлечению их к ответственности», – добавили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

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