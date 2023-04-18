Спасатели ликвидировали нефтяное пятно в акватории Москвы-реки

Разлив нефтепродуктов в акватории Москвы-реки ликвидировали сегодня столичные спасатели. Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

«18 апреля в 11:05 при патрулировании акватории Москвы-реки в районе Кунцево было обнаружено пятно нефтепродуктов длинной 350 и шириной 10 метров. На место происшествия были незамедлительно направлены катер, судно на воздушной подушке и передвижной водолазный пост Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах», – говорится в сообщении департамента.

В пресс-службе добавили, что на данный момент распространение загрязнения предотвращено благодаря оперативной установке боновых заграждений. Пятно обработано специальным препаратом. Кроме того, найден и извлечен из воды источник загрязнения.

Ранее, 24 марта, пятно нефтепродуктов было выявлено в центре Москвы – в акватории реки Яуза. Ликвидацией загрязнения занималось специализированное судно-нефтемусоросборщик государственного унитарного предприятия «Мосводосток».

Москва, Андрей Дорофеев

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