Правительство РФ готовит штрафы для предприятий-загрязнителей

В России предприятия, которые загрязняют окружающую среду, будут штрафовать на 5% от валовой выручки, если к 2027 году они не снизят наносимый природе вред. Как сообщила сегодня в Госдуме вице-премьер Виктория Абрамченко, соответствующий законопроект правительства будет внесен в нижнюю палату парламента в ближайшее время.

В частности, Абрамченко обратила внимание на «очень гибкие коридоры» для оборотных штрафов. «Если ты, как предприятие-загрязнитель, действительно выполнял программу экологической модернизации, снижал выбросы, (штраф составит) 0,1% от валовой выручки. Если ты не делал ничего – а мы с вами это узнаем в 2027 году – 5%», – пояснила она.

«Вот такая сейчас инициатива, согласованная со всеми, включая РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей), подготовлена правительством и в ближайшее время будет внесена на площадку Госдумы», – заключила Абрамченко.

Москва, Мария Соколова

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