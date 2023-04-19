российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 19 апреля 2023, 18:16 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Правительство РФ готовит штрафы для предприятий-загрязнителей

В России предприятия, которые загрязняют окружающую среду, будут штрафовать на 5% от валовой выручки, если к 2027 году они не снизят наносимый природе вред. Как сообщила сегодня в Госдуме вице-премьер Виктория Абрамченко, соответствующий законопроект правительства будет внесен в нижнюю палату парламента в ближайшее время.

В частности, Абрамченко обратила внимание на «очень гибкие коридоры» для оборотных штрафов. «Если ты, как предприятие-загрязнитель, действительно выполнял программу экологической модернизации, снижал выбросы, (штраф составит) 0,1% от валовой выручки. Если ты не делал ничего – а мы с вами это узнаем в 2027 году – 5%», – пояснила она.

«Вот такая сейчас инициатива, согласованная со всеми, включая РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей), подготовлена правительством и в ближайшее время будет внесена на площадку Госдумы», – заключила Абрамченко.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / правительство РФ

Манипуляции, аварии и рост мусорных тарифов: депутаты Госдумы решили «дать пинка» чиновникам правительства РФ / «Подход крайне ошибочен»: правительство РФ снова обвинили в игнорировании поручений Путина и решений Госдумы / «Четыре месяца волокиты»: в Госдуме раскритиковали медлительность кабмина / Инфляция и зарплаты россиян вырастут почти на 5%: глава Минэкономразвития РФ озвучил уточненный прогноз на 2023 год / После создания единого реестра посещать военкомат для постановки на учет не потребуется – Шадаев / Глава минцифры рассказал, как можно будет обжаловать повестку в военкомат / Единый реестр военнообязанных запустят не раньше осени – глава минцифры / «Происходит что-то невероятное…» В Госдуме раскритиковали социально-экономическую политику правительства РФ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Политика, Россия, Экономика, Госдума, правительство РФ,