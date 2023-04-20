Госдума приняла закон о наделении ополченцев Донбасса статусом ветеранов боевых действий

Государственная дума приняла сегодня закон о наделении ополченцев, воевавших за Донбасс с 2014 года, статусом ветеранов боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Речь идет о лицах, которые по решению органов государственной власти ДНР и ЛНР начиная с 12 мая 2014 года участвовали в боевых действиях в составе вооруженных сил, воинских формирований и органов Донецкой и Луганской народных республик.

Ко второму чтению были одобрены поправки, в соответствии с которыми статус ветерана получат бойцы организаций, содействующих выполнению задач ВС РФ. Изменения предусматривают, что этот статус получат лица, «заключившие контракт или имевшие иные правоотношения с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года».

В первом чтении законопроект был принят Думой 18 апреля.

Предполагается, что закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»