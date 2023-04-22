Правительство РФ направило в регионы дополнительные средства на дороги и социальную инфраструктуру

Правительство РФ дополнительно направит более 60,5 млрд рублей на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт медицинских, образовательных и культурных учреждений, а также объектов транспортной инфраструктуры. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как пояснили в пресс-службе кабинета министров, федеральное финансирование позволит завершить работы на федеральных и региональных объектах. Средства пойдут в том числе на реставрацию и приспособление одного из зданий Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина под научно-информационный центр, строительство комплекса общежитий для студентов Сибирского федерального университета в Красноярске, реконструкцию аэропорта Усть-Камчатск в Камчатском крае, строительство и реконструкцию участков автодорог «Байкал», «Лена», «Колыма» и «Кавказ». Кроме того, благодаря федеральным средствам продолжится строительство школ и модернизация учреждений первичного звена здравоохранения.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»