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Суббота, 22 апреля 2023, 15:44 мск

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Правительство РФ направило в регионы дополнительные средства на дороги и социальную инфраструктуру

Правительство РФ дополнительно направит более 60,5 млрд рублей на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт медицинских, образовательных и культурных учреждений, а также объектов транспортной инфраструктуры. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как пояснили в пресс-службе кабинета министров, федеральное финансирование позволит завершить работы на федеральных и региональных объектах. Средства пойдут в том числе на реставрацию и приспособление одного из зданий Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина под научно-информационный центр, строительство комплекса общежитий для студентов Сибирского федерального университета в Красноярске, реконструкцию аэропорта Усть-Камчатск в Камчатском крае, строительство и реконструкцию участков автодорог «Байкал», «Лена», «Колыма» и «Кавказ». Кроме того, благодаря федеральным средствам продолжится строительство школ и модернизация учреждений первичного звена здравоохранения.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / правительство РФ

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