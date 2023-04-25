Правительство РФ планирует ужесточить систему утилизации и переработки упаковки товаров

Сегодня правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который расширяет ответственность производителей по утилизации упаковки и возврату ее в хозяйственный оборот. В пояснительной записке к документу отмечается, что механизм расширенной ответственности производителей и импортеров товаров (РОП) был введен в 2015 году, но за 7 лет не привел к развитию отрасли переработки и снижению объемов захоронения отходов.

«Основной целью законопроекта является формирование эффективной государственной модели регулирования, направленной на максимальное возвращение вторичных материальных ресурсов в хозяйственный оборот и минимизацию объемов захоронения отходов потребления», – отмечается в документе.

Согласно законопроекту, ответственными за утилизацию отходов будут производители товаров, в том числе, упаковки к ним, а также импортеры продукции для стимулирования «развивать самостоятельную утилизацию и оптимизировать «упаковочные решения».

Новая норма не коснется небольших производств, ритейла и общепита.

Планируется, что с 2025 года будет утилизироваться 55% от массы произведенной или завезенной упаковки, с 2026 года – 75%, с 2027-го – 100%. Документ также предусматривает создание реестра предприятий по утилизации отходов.

Предполагается, что с 1 января 2026 года при ввозе товаров из государств, которые не являются членами Евразийского экономического союза, до его выпуска в обращение импортер обязан уплатить экологический сбор. В случае выбора самостоятельного способа выполнения обязательств РОП он должен представить банковскую гарантию в размере экологического сбора, который также будет пересмотрен для нарушителей норм утилизации, или договор поручительства, заключенный с включенным в реестр с лицом.

До 2026 года правительство РФ планирует провести эксперимент по применению данных положений в отношении отдельных групп товаров.

Москва, Мария Соколова

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