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Вторник, 25 апреля 2023, 15:47 мск

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Кабмин отозвал законопроект о повышении налогов для работающих из-за границы

Сегодня правительство РФ отозвало внесенный вчера в Госдуму проект налоговых поправок, в числе которых повышение налога на доходы физлиц (НДФЛ) для работающих из-за границы россиян. Как сообщили в пресс-службе кабмина, в документ необходимо внести «ряд технических уточнений», передает ТАСС.

Внесенный вчера документ предусматривал, в частности, что ставка НДФЛ будет повышен до 30% для уехавших россиян, которые для работы используют российский сегмент Интернета или техсредства, размещенные в РФ. Но только в случае потери ими налогового резидентства, то есть – когда гражданин находится за границей более 183 календарных дней в течение 12 месяцев. Такая норма распространялась на работающих по договору гражданско-правового характера и не касалась работающих по трудовому договору и самозанятых.

Документ также предполагал ряд изменений по всем налоговым выплатам и администрированию этой сферы.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / правительство РФ

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