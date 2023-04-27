Мишустин поддержал законопроект о долгосрочных сбережениях россиян

Сегодня правительство РФ рассмотрел проект закона о долгосрочных сбережениях россиян, которые будут софинансироваться государством. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, эта программа «даст людям возможность получить дополнительный доход в будущем и создать для себя так называемую финансовую подушку безопасности».

Мишустин пояснил, что гражданин РФ сможет заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, перевести в него для дальнейшего инвестирования ранее сформированные пенсионные накопления либо перечислить отдельные взносы. «Государство станет софинансировать эти средства в течение первых трёх лет, то есть добавлять до 36 тысяч рублей в год. Сбережениями можно будет распорядиться через определённый период участия в программе или после выхода на пенсию», – отметил премьер-министр.

«Важно, что накопления будут защищены. Система гарантий такая же, как и при открытии вкладов, но страховая сумма в два раза больше – это 2,8 млн рублей», – добавил он, поручив министру финансов РФ Антону Силуанову взять под контроль процесс одобрения законопроекта.

Со своей стороны глава минфина уточнил, что новый финансовый инструмент позволит гражданам, не имеющим специальных знаний в области инвестиций, сформировать долгосрочные сбережения с последующим их инвестированием в финансовые инструменты. «Причём это инструменты надёжные, и это инвестирование будет находиться под соответствующим контролем», – заверил Силуанов, добавив, что доходность по таким инструментам в среднесрочной перспективе выше, чем доходность по депозитам в коммерческих банках.

По словам Силуанова, участие в такой программе исключительно добровольное. «Долгосрочные сбережения формируются гражданином самостоятельно, за счёт собственных взносов, а также за счёт средств ранее сформированных пенсионных накоплений. Кроме того, вносить средства в рамках программы сможет и работодатель. Начать откладывать средства в программу по законопроекту предполагается начиная с 18-летнего возраста. Для этого необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом. Размер и периодичность взносов определяются гражданином самостоятельно», – отметил он, заверив, что «сформированные средства граждан по программе наследуются в полном объёме за вычетом выплаченных средств».

«Здесь самое важное – это что новый финансовый инструмент должен позволить гражданам накопить дополнительные средства к пенсии, а также на случаи особых жизненных ситуаций», – пояснил со своей стороны премьер-министр.

Москва, Светлана Антонова

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