Онищенко оценил опасность нового штамма Covid-19

Заболеваемость новым штаммом Covid-19, который получил название «Арктур», регистрируется на уровне статистической погрешности в 0,01%. Об этом сегодня сообщил заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко на брифинге в Москве. По его словам, этот вирус заразнее, но слабее «омикрона» – его опасность очень преувеличена средствами массовой информации.

«Прирост за сутки мире 0,01%, это ничего… статистическая погрешность. Появился новый субтип коронавируса XBВ.1.16. Он появился в Индии. Вот читаю: увеличилась в 13 раз в Индии заболеваемость… Вырванные из контекста цифры действительно пугают – в 13 раз. При этом за сутки в Индии число заболевших составило 7633, в стране живет один миллиард 400 миллионов человек. Это заболеваемость на уровне статистической погрешности», – констатировал врач-эпидемиолог.

Онищенко отметил, что новый штамм регистрируется только в 20 странах, в том числе в России, где было выделено порядка пяти заболевших. «Сейчас он (коронавирус) пошел по пути суперконтагиозности, и вот этот ХВВ.1.16 более контагиозен, чем «омикрон». Но с точки зрения вирулентности, то есть тяжести течения, этот вирус сегодня даже слабее, чем «омикрон», – пояснил он.

В этой связи врач-эпидемиолог подчеркнул, что сохраняются предыдущие рекомендации по дистанции в один метр, избегать мест массового скопления людей, а при невозможности носить маску, а также мыть руки. «Если у вас появились симптомы и положительный тест на Covid, оставайтесь дома на самоизоляции до выздоровления… Самый главный индикатор у нас сейчас не количество заболевших, а количество госпитализированных», – заключил Онищенко.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»