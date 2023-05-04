Казахстан повторяет «украинский сценарий»

В настоящее время Казахстан по уровню русофобии сравним с Украиной образца 2004 года, и этот процесс нарастает. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков на сегодня «круглом столе» в Москве. По его оценке, на постсоветском пространстве уже сложилась своеобразная сигнальная система, которая сообщает о продвижении Западом русофобской политики.

«Мы очень много на протяжении, как минимум, последних 15 лет говорили о войнах памяти, об исторической политике, как переписывают прошлое в соседних странах. И в какой-то степени это была такая сигнальная система. Как только начинали где-то говорить про голодомор, про советскую оккупацию, геноцид, то мы понимали, что там начинается очень активная антироссийская игра, которая будет и дальше продолжаться», – пояснил Дюков.

Эксперт обратил внимание, что в настоящий момент на постсоветском пространстве «такая тематика продолжает нагнетаться в новых и новых странах». «Сейчас, на мой взгляд, надо очень большое внимание уделить Казахстану, поскольку именно там вопросы, связанные с так называемым геноцидом, голодом, сейчас продвигаются очень и очень активно. И участие в этом принимает и местные прозападные структуры, и Запад напрямую при помощи финансирования», – подчеркнул он.

Модератор «круглого стола», директор центра политического анализа Павел Данилин со своей стороны отметил, что в Казахстане переписыванием истории занимаются общественные организации. «Конкретно там работает фонд Сороса. Он и учебники там делает, и образовательную программу составляет. В общем, в Казахстане все не так хорошо, как можно было бы подумать», – отметил он.

«Все эти видео, где там казахи рассказывают о своей нелюбви к русским, – это просто подстегивается фактически не на государственном уровне, а на уровне общественных организаций, которые, собственно, и занимаются сейчас формированием исторической памяти в Казахстане», – добавил Данилин.

В этой связи Дюков уточнил, что воздействие Запада во всех странах шло именно по такому сценарию. «Все идет последовательно. Сначала ситуация нагнетается общественными организациями, как мы видели в той же Прибалтике во время перестройки. Сначала общественные организации, их много, – они нагнетают ситуацию. Потом ситуация выходит уже на государственный уровень. Государство начинает как-то вписываться, какие-то делать законодательные акты. Потом уже создаются на госуровне определенные структуры, которые полностью канонизируют определенный подход, формулируют его и доводят уже до каждого человека в государстве при помощи школы, образования, и вдалбливают именно эту трактовку в голову людям», – пояснил он.

«То, что мы видим сейчас в Казахстане – где-то, наверное, в году 2004-м, еще до переворота [президента Украины в 2005-2010 гг Виктора] Ющенко, но продвижение голодомора уже активно идет, оно шло уже при [президенте Украины в 1994-2005 гг Леониде] Кучме. Вот где-то на уровне Кучмы мы сейчас видим Казахстан», – заключил Дюков.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»