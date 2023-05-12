Артиллеристы Южной группировки российских войск сорвали контратаку ВСУ

Российские войска сорвали контратаку ВСУ на Донецком направлении. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«На Марьинском направлении артиллерией группировки «Юг» нанесён огневой налёт по скоплению живой силы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Победа. Также артиллеристами Южной группировки сорваны попытки противника провести контратаку. В результате подразделения ВСУ понесли значительные потери в живой силе, утрата наших позиций не допущена», – сказал он.

Кроме того, по его словам, на Лисичанском оперативном направлении авиацией Южной группировки войск нанесён бомбовый удар по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Артиллерия группировки «Юг» поразила скопление живой силы 14-й бригады национальной гвардии Украины.

На Соледаро-Бахмутском оперативном направлении силами Южной группировки войск нанесены два ракетных удара по пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады ВСУ и складу боеприпасов.

Ранее минобороны России сообщило, что «заявления, распространенные отдельными телеграм-каналами об имевших место «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности».

Москва, Андрей Дорофеев

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