Выборы в условиях военного положения будут согласовываться с Минобороны и ФСБ

В Госдуму внесены новые поправки в законодательство, регулирующие проведение выборов на территориях, на которых действует военное положение, а также предусматривающие возможность ареста на 30 суток. Об этом в сегодня сообщил один из авторов проекта, сенатор Андрей Клишас в своем телеграм-канале.

Согласно предлагаемым поправкам, на территории, на которой введено военное положение, референдумы и выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления могут проводиться, когда решение об их назначении принято по результатам консультаций с Минобороны и ФСБ России в порядке, определяемом федеральным законом.

«В этих случаях референдумы, выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления могут проводиться как на всей территории, на которой введено военное положение, так и на части такой территории», – уточнил Клишас.

Вместе с тем, по его словам, предполагается, что на основании указов президента РФ на территории, на которой введено военное положение, будут применяются такие меры как административное задержание на срок до 30 суток в случае нарушения запретов и ограничений, а также принудительное и контролируемое перемещение граждан в безопасные районы.

Ранее в Госдуму были внесены поправки в законодательство, регулирующие проведение выборов в регионах с военным положением. Как пояснял один из авторов законопроекта – председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, – нововведения необходимы для согласования разных законодательных актов при проведении выборов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях выборы в законодательные органы власти должны пройти во второе воскресенье сентября 2023 года, согласно соответствующим конституционным законам о принятии новых субъектов в состав России.

Москва, Андрей Дорофеев

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