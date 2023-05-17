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Среда, 17 мая 2023, 17:24 мск

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Захарова назвала зеркальной мерой заморозку счетов финских диппредставительств

Скриншот видео МИД РФ

Введенные Россией ограничения на использование банковских счетов дипломатическими учреждениями Финляндии являются ответной мерой на аналогичный шаг финских властей в отношении российских диппредставительст. Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы подтверждаем факт введения в России ограничений на использование счетов посольством Финляндии и финским генеральным консульством в Санкт-Петербурге… Эти действия являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений в этой стране, которые могут пользоваться счетом только в одном из финских банков», – пояснила она.

Захарова отметила, что Россия неоднократно ставила вопрос об отмене введенных рестрикций и также неоднократно предупреждала, что если ситуация не будет урегулирована, Москве примет ответные меры.

«Однако финскими властями никаких действий предпринято не было. Подобный подход не конструктивен, он противоречит обязательствам страны пребывания обеспечить нормальное функционирование иностранного дипломатического представительства, в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», – добавила представитель МИД России.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что финские власти и дипломаты временно не могут использовать банковские счета дипмиссий, расположенных в России. При этом, по его словам, министерство не получило «официальных объяснений».

Финский президент Саули Ниинисте заявил, что этот шаг российской стороны выходит за рамки ограничений, наложенных на российские посольства на финской территории.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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