За одного только Сусанина можно требовать половину Польши – Захарова

Россия за одно только убийство Ивана Сусанина может требовать себе половину Польши. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сегодня в своем телеграм-канале сообщение о том, что в Польше начали подсчитывать ущерб от действий СССР во время и после Второй мировой войны.

«Предлагаю только за Сусанина потребовать половину Польши. А необразованным напоминаю о вкладе СССР в освобождение Варшавы от нацистов и восстановление польского государства после Второй мировой», – написала Захарова.

При этом представитель МИД РФ разместила гиперссылки на материалы российского внешнеполитического ведомства, рассказывающие, частности, о том, что при освобождении Польши от немецко-фашистских захватчиков Красная Армия потеряла 600 тысяч человек. Также в материалах министерства подробно рассказывается об огромных вложениях в польскую экономику, которые делал СССР в военное время и в трудные послевоенные годы.

Как сообщал «Новый День», о начале подсчете ущерба от действий Москвы, понесенного Варшавой во время Второй мировой войны и после нее, заявил сегодня замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик.

По его словам, итоговый документ составят так, «чтобы никто не мог его опровергнуть».

«Институт военных дел работает над таким докладом. Это должна быть солидная работа, показывающая как весь аспект оккупации, так и демонтаж заводов на западных землях, позже эксплуатацию польского государства, неблагоприятные угольные контракты. Мы над этим работаем», – сказал дипломат.

В начале мая Польша заявила, что прорабатывает вопрос составления требования о репарациях к России. Документ предъявят, если Германия уступит по аналогичному требованию.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал Польшу саму возместить России средства, потраченные на неё в военные и послевоенные годы. По некоторым оценкам, это более 750 млрд долларов. А также вернуть треть нынешних польских территорий, которые вошли в её состав после Второй мировой войны только благодаря Москве.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что правительство Польши не должно ничего возмещать России.

Москва, Андрей Дорофеев

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