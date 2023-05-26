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Пятница, 26 мая 2023, 11:35 мск

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Московским госавтоинспекторам приказали проверять машины на наличие дронов

Сотрудникам московского управления ГИБДД дали распоряжение проверять машины на наличие подозрительных дронов. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации издания, если во время проверки столичные инспекторы найдут беспилотник, то сначала они будут выяснять, для чего он нужен водителю и куда беспилотник везут. Кроме того, они осмотрят аппарат на наличие апгрейда и прочих обвесов.

В том случае, если госавтоинспекторы ничего не заподозрят, водителям пожелают счастливого пути и отпустят. В противном случае, владельца аппарата могут задержать и доставить в отдел полиции для разбирательства.

3 мая власти Москвы запретили полеты беспилотных аппаратов над городом. Исключение сделано для БПЛА, используемых по решениям органов госвласти. Несанкционированный запуск беспилотников является правонарушением и влечёт за собой административную и уголовную ответственность.

Накануне принятия этого решения два беспилотника пытались атаковать Кремль, но были выведены из строя. В результате их падения и разлета осколков никто не пострадал.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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