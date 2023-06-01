Правоохранители подозревают, что почти четыре десятка маршруток сгорели в Подмосковье из-за поджога

Правоохранители подозревают, что пожар в подмосковном Ногинске, в результате которого было повреждено почти четыре десятка транспортных средств, возник из-за поджога. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.
«По предварительной информации причиной возгорания мог стать поджог, для установления точной причины пожара будет назначена пожарно-техническая экспертиза», – говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе уточнили, что возгорание произошло сегодня около 4 часов утра на территории автостоянки, расположенной в Ногинске на ул. Корякин Луг.
«В результате происшествия повреждены 37 маршрутных транспортных средств», – отметили в надзорном ведомстве.
Выяснением обстоятельств произошедшего занимается полиция. Ногинская городская прокуратура контролирует ход и результаты проверки, и принятие по ее результатам процессуального решения.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube