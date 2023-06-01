Басманный суд продлил до сентября арест исполнительницы убийства Владлена Татарского

Басманный суд продлил до 2 сентября срок ареста Дарьи Треповой, обвиняемой в убийстве военкора Максима Фомина (Владлена Татарского) по заданию украинских спецслужб. Об этом сегодня сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Басманный районный суд города Москвы 1 июня 2023 года удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Треповой Дарьи Евгеньевны, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой) до 2 сентября 2023 года. В удовлетворении ходатайств стороны защиты и обвиняемой об изменении в отношении Треповой меры пресечения на иную не связанную с заключением под стражу, отказано», – говорится в сообщении.

По версии следствия, 2 апреля Трепова, «выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины, принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военному корреспонденту Максиму Фомину». В результате взрыва военкор погиб, еще 40 человек, находившихся в кафе, получили ранения различной степени тяжести.

Срок ареста Треповой истекал 2 июня. Басманный суд избрал ей меру пресечения 4 апреля. Защита фигурантки обжаловала это решение, но Московский городской оставил его в силе.

Москва, Андрей Дорофеев

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