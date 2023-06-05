В Минстрое РФ не нашли источников финансирования для строительства арендного жилья

Минстрой РФ не видит источников для финансирования строительства в стране наемных домов. Об этом заявил заместитель министра Никита Стасишин на совещании в Госдуме. По его словам, до конца июня планируется утвердить только предложенную главой государства программу предоставления арендного жилья работникам оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«Необходимо развивать наемные дома социального использования, тем более что «нормативка» для этого принята в 2014 году. Другой вопрос, почему это не развивается? Как в 14-м году был ответ на этот вопрос, к сожалению, так и сейчас ничего не поменялось… У нас до сих пор не существует механизма предоставления инвестору в лице юрлица длинных недорогих денег, которые бы позволили ему сложить модель не только на этапе строительства, но по сути на всем жизненном цикле такого дома. К сожалению, его нет. Отдельных программ по возможному субсидированию вот этой разницы, которая не погружается в модель сегодня тоже нет, и мы пока, абсолютно честно говорю, сегодня не видим источника для реализации такого субсидирования», – сказал Стасишин.

По его словам, сейчас работа ведется только по поручению главы государства о строительстве арендных домов для работников ОПК. «Мы полностью сформировали критерии, которым должны соответствовать работники организации (ОПК), согласовали перечень для таких категорий граждан… До конца июня, действительно, вместе с коллегами должны будем утвердить эту программу», – уточнил он.

При этом замглавы Минстроя отметил, что подобного рода проекты не дешевы и «создаются за счет льготных источников фондирования, и потом это субсидируется либо корпорациями, либо регионами». «Никакого чуда, что что-то мы нашли или ДОМ.РФ нашел, чтобы строить дешевле, качественнее – это не существует. Это абсолютно рыночный механизм, результат которого достигается все равно за счет той или иной субсидии либо льготного финансирования… Стройка и покупка на плюс-минус рыночных условиях. Другого сегодня нет», – констатировал Стасишин.

Стоит отметить, что в ходе совещания депутат Госдумы Галина Хованская обратила внимание на ряд преимуществ арендного жилья. «Считаю, что гражданам, которые остались без ничего (жилья), надо предоставлять (жилье) именно по договору найма в жилищных фондах социального использования, в наемных домах… Этот вид жилищного фонда, эти помещения не подлежат приватизации… У публичной власти появляется специальный ресурс для решения жилищной проблемы. Мы это не придумали, так весь мир живет. Во Франции даже штрафуют за то, что нет 20% жилищного фонда для предоставления жителям города, муниципалитет штрафуют», – пояснила она.

«И, конечно, это возможность перемещения трудовых ресурсов по стране – там, где есть работа. Но для этого у нас должна быть по все стране сеть наемных домов, не 68, а в каждом субъекте федерации», – добавила Хованская.

Москва, Мария Соколова

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