В России готовятся ввести госрегулирование оборота метанола

Министерство промышленности и торговли РФ подготовило законопроект по введению госрегулирования производства и оборота метанола.

«Проектом закона предусматривается введение новых обязательных требований к обороту метанола, что позволит ограничить перечень участников рынка производства и оборота метилового спирта, исключив его неподконтрольный оборот. Кроме того, это поможет сформировать систему учета объемов производства, реализации и использования метанола предприятиями, являющимися участниками этого рынка», – пояснили в министерстве.

Напомним, в начале июня жители нескольких регионов России отравились сидром самарского производства, в составе которого оказался метанол. Количество погибших от отравления суррогатным алкоголем жителей Ульяновской области увеличилось до 20. Жертвы также зафиксированы в Самарской, Нижегородской и Пензенской областях, а также Удмуртии и Чувашии.

Возбуждено уголовное дело. Владелец производства сидра задержан. Напиток «Мистер Сидр» по распоряжению Роспотребнадзора изымают из оборота по всей России.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»