Российский кабмин одобрил налог на сверхприбыль

Сегодня на заседании правительства РФ одобрен законопроект, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний. Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов РФ.

В ведомстве уточнили, что в документе предусмотрен ряд исключений. В частности, налог не коснется компаний, созданных после 2020 года, а также тех компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы не превышает 1 млрд рублей. В периметр налога не войдут компании малого и среднего бизнеса, организации-плательщики единого сельскохозяйственного налога, а также компании нефтегазового сектора и добычи угля, так как для них в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо.

«Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. Сумму налога можно снизить в два раза до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года. В законопроекте предлагается реализовать такое решение через налоговый вычет», – пояснили в минфине.

Предполагается, что средства от налога будут направлены на поддержку и развитие социальной сферы.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, инициаторами введения налога на сверхприбыль были сами предприниматели.

Москва, Анастасия Смирнова

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