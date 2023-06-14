Жители Москвы выбрали цвета для трех будущих линий метро

В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, участники которого выбрали цвета для обозначения на схеме московского метро трех строящихся линий. Об этом сегодня сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Большинство проголосовавших (56 275 человек) решили, что Троицкая (16-я линия) должна обозначаться изумрудным цветом, Рублево-Архангельская (17-я линия) – графитовым, а Бирюлевская (18-я линия) – рубиновым.

«Тема метро касается практически каждого москвича, поэтому голосование по новым названиям всегда вызывает активный интерес. В феврале, например, горожане выбрали названия будущих станций на новых ветках. Строительство трех радиальных линий – основная задача для Московского метрополитена на ближайшие годы. Метро придет в отдаленные районы и свяжет их с другими частями города через Большую кольцевую линию», – цитирует мэра Москвы Сергея Собянина пресс-служба.

К 2025 году станциями рельсового транспорта в пешей доступности будет обеспечен 91% москвичей. В ближайшие годы планируют построить три радиальные линии метро: Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую. Цвета линий – важный элемент навигации, они помогают пассажирам визуализировать схему метро и быстро ориентироваться в поездках.

Троицкая линия метро длиной 40 километров соединит платформы Московского центрального кольца с городским округом Троицк. Она пройдет по территории Южного, Юго-Западного, Троицкого и Новомосковского административных округов столицы. Ожидается, что ежедневно ею будут пользоваться около 100 тысяч человек. Возле новых станций сегодня живет примерно миллион человек, еще несколько сотен тысяч там работают или учатся.

Рублево-Архангельская линия соединит деловой центр «Москва-Сити» с северо-западными районами внутри МКАД и за ее пределами. Ее длина составит около 19 километров. Поблизости от новых станций живут более 700 тысяч человек.

21-километровая Бирюлевская линия улучшит транспортную доступность таких районов, как Даниловский, Нагатинский Затон, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. Всего в них живут более 600 тысяч человек. В перспективе линию могут продлить до Щербинки и других поселений ТиНАО.

Москва, Андрей Дорофеев

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