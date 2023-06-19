Три релейных шкафа подожгли на железной дороге в Москве

Минувшей ночью неизвестные подожгли три релейных шкафа на железнодорожном перегоне Павелецкого направления в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

«Сегодня ночью на перегоне Варшавская – Дербеневская Павелецкого направления неизвестными лицами был совершен поджог трех релейных шкафов. В настоящее время поезда Павелецкого направления введены в график и курсируют по расписанию», – цитирует РИА Новости представителей МЖД.

В пресс-службе добавили, что на месте продолжают работать ремонтные бригады.

В конце мая аналогичное происшествие произошло на участке железной дороги на юго-востоке Москвы, а на прошлой неделе – на перегоне Октябрьской железной дороги в Санкт-Петербурге.

Москва, Андрей Дорофеев

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