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Понедельник, 19 июня 2023, 19:21 мск

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Голикова сообщила, что 62% продаваемых в России лекарств производятся внутри страны

Более 60% лекарств, потребляемых в России, выпукскаются отечественными производителями. Об этом сегодня на оперативном совещании главы правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами сообщила зампред кабмина Татьяна Голикова.

«За счёт развития отечественного производства 62% всех потребляемых в стране лекарственных препаратов производится на территории Российской Федерации. В рамках перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения из 815 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов, которые включены в перечень, создана технологическая возможность производства по 667 международным непатентованным наименованиям. Это 82%», – цитирует вице-премьера пресс-служба правительства.

Она отметила, что по данным Росстата, объём производства отечественных лекарственных препаратов в 2022 году составил почти 608 млрд рублей. По сравнению с 2009 годом, когда была утверждена предыдущая стратегия развития фармацевтической отрасли, удалось добиться прироста производства на 533%. По сравнению с 2021 годом такой рост составил почти 11%.

Комментируя сообщение Мишустина о том, что он подписал Стратегию развития фармацевтической промышленности до 2030 года, Голикова отметила, что к указанному сроку в стране производство лекарств вырастет вдвое.

«Реализация стратегии к 2030 году позволит увеличить объём производства препаратов в стране в 2 раза, почти до 1,4 трлн рублей, а также, как вы уже сказали, добиться, чтобы около 70% всех отпускаемых и продаваемых в стране лекарственных препаратов были российского производства при условии их высокого качества и эффективности», – заявила вице-премьер.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / правительство РФ

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