Тормоз экономики: в Госдуме оценили планы повышения ключевой ставки Банка России

Глава Банка России Эльвира Набиуллина борется не с инфляцией, а с развитием отечественной экономики. Об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду», глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов. По его оценке, планируемое повышение ключевой ставки ЦБ затормозит начавшийся рост экономической активности в стране.

«Набиуллина борется не с инфляцией, а с экономикой. Центробанк повышение ставки всегда представлял как средство борьбы с инфляцией. Но сейчас ключевая ставка на уровне 7,5% почти втрое выше официальной инфляции. Значит, ЦБ в нее не верит? Хорошо – и мы не верим! Только тогда и пресловутый «таргет» в виде 4-процентной годовой инфляции – не более чем фантом. А ведь этот «таргет» – ориентир для всей кредитно-денежной политики ЦБ», – отметил Миронов в своем телеграм-канале.

Политик обратил внимание, что Центробанк при оценке целесообразности изменения ставки ссылается на «проинфляционное смещение балансов риска», указывая при этом на расширение внутреннего спроса и ускорение кредитования. «То, что так пугает Центробанк и с чем он так упорно борется, – это признаки оживления экономики, предпринимательской активности, повышение ставки сдержит этот рост. Похоже, что ЦБ намерен и впредь кошмарить отечественный бизнес, затрудняя условия его работы», – подчеркнул Миронов.

Напомним, Банк России по итогам заседания совета директоров 9 июня в шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. При этом регулятор отметил, что баланс рисков сместился в сторону проинфляционных. В связи с чем Набиуллина допустила возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров, которое запланировано на 21 июля. Накануне эту позицию подтвердил замглавый Банка России Алексей Заботкин.

Москва, Мария Соколова

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