Размер денежного довольствия военных, росгвардейцев и полицейских вырастет на 10,5%

Размер денежного довольствия военных, росгвардейцев, полицейских, таможенников и сотрудников ряда других структур с 1 октября текущего года будет увеличен на 10,5%. Соответствующее постановление правительства России размещено на портале официальной правовой информации.

«Повысить с 1 октября 2023 года в 1,105 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации», – говорится в документе.

В таком же размере, в соответствии с постановлением, должны вырасти оклады сотрудников уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможни и начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Министерству внутренних дел поручено учитывать эти изменения при пересчете пенсий бывших сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиков и членов их семей.

Москва, Андрей Дорофеев

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