Житель Подмосковья пытался повредить электроподстанцию и сжег авто

В подмосковном Ногинске 32-летний местный житель задержан за повреждение имущества на территории одного из административных зданий. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

«Ночью в дежурную часть поступило сообщение о том, что на территорию одного из административных зданий Богородского городского округа проник неизвестный, который поджег автомобиль иностранного производства и попытался повредить электрораспределительную станцию. В результате возгорания никто не пострадал. Сумма ущерба составила более 2 миллионов рублей», – говорится в сообщении ведомства.

На записи с камеры наблюдения, опубликованной главком МВД, видно, что мужчина вначале поджег некий объемный предмет, положил его на асфальт, разбил боковое окно автомобиля, после чего закинул горящий предмет в салон.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника и задержали его возле одного из домов Ногинска.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 167 Уголовного кодекса РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества).

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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