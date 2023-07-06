В Кремле отреагировали на обвал рубля: Песков заявил о «спекулятивных играх» на валютном рынке

Снижение курса рубля в определенной степени стало результатом спекулятивных игр. Об этом сегодня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, «мы действительно видим колебания – курс валюты растет, рубль падает, но давайте вспомним, что мы это видели несколько раз, и были отскоки назад».

«Мы знаем с вами прекрасно, что, как правило, в повышении (курса валют) всегда есть значительная доля спекулятивных игр, которые нельзя исключать и сейчас. Но более подробные комментарии сегодня давались и на форуме, который проходит в Санкт-Петербурге под организацией Центробанка», – цитирует Пескова «Интерфакс».

При этом представитель Кремля отметил, что изменение валютного курса не влияет на макроэкономику. «Макроэкономические показатели на самом деле лучше ожидаемых, и об этом, в том числе, речь шла на недавней встрече председателя правительства Мишустина с президентом Путиным. Поэтому здесь никакого вопроса не возникает по поводу экономической стабильности», – сказал Песков.

Ранее сегодня глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе, заявила, что курсовые изменения объясняются ситуацией во внешней торговле, а не стремлением увеличить доходы бюджеты. Она добавила, что у ЦБ «есть инструменты для сглаживания краткосрочных колебаний, наши свопы», но плавающий курс – «это благо, которое позволяет внешние изменения, внешние шоки легче абсорбировать экономике».

Между тем экономист Никита Кричевский считает, что в последних событиях на российском валютном рынке прослеживается странная логика, реальной причиной которой может быть вывод капитала из России.

«Странная логика ЦБ: ослабить рубль, сидя на $100 млрд в юанях, чтобы потом поднять ключевую ставку и тем самым нанести удар по путинской «экономике предложения». Ещё более странная логика, что увеличение доходов бюджета от динамики внешней торговли не зависит», – отметил эксперт в комментарии в своем телеграм-канале.

«Когда вскоре выяснится истинная причина девальвации, а это вывод капитала нерезидентами, но пока неизвестно – какими, с Набиуллиной вновь как с гуся вода», – заключил экономист.

Похожей точки зрения придерживается лидер партии «Справедливая Россия – За правду», глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов. Политик раскритиковал политику Банка России и назвал «лапшой на уши» аргументы руководителей регулятора о резком падении курса рубля из-за сокращения сальдо торгового баланса. При этом политик обратил внимание, что за десятилетие пребывания Эльвиры Набиуллиной на посту главы ЦБ российская валюта ослабла почти в три раза, и подчеркнул, что это «рукотворная катастрофа».

Лидер «эсеров» считает, что обвал рубля связан с рекордным бегством капитала из России, который за минувшие пять кварталов составил почти 160 млрд долларов. «Без контроля за движением капиталов, обязательной продажи валютной выручки валюта широким потоком вытекает из страны и становится дефицитным товаром, растущим в цене. Это удар по суверенной экономике, которая несовместима со слабой нацвалютой. Удар по дедолларизации – кому будет интересно получать от нас «деревянные» рубли. Это удар по ценам и разгон инфляции. Это рукотворная катастрофа в исполнении либералов из Центробанка, которые работают в интересах наших олигархов и их старших партнеров на Западе», – заключил Миронов.

Как сообщал «Новый День», сегодня на утренних торгах на Мосбирже максимальный курс доллара достиг 93,85 рубля, евро поднялся до 102,0075. Это максимальные отметки с весны прошлого года.

К 14:05 мск «американец» на бирже торговался вблизи уровня 91,60 рубля, «европеец» – около 99,60.

Официальный курс американской валюты на сегодня составляет 90,3380 рубля, европейской – 98,4144.

Москва, Андрей Дорофеев

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