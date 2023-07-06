Банк России повысил официальные курсы доллара и евро

Сегодня Банк России вновь повысил официальные курсы американской и европейской валют на завтра, 7 июля. Доллар подорожал до 90,3380 рубля, евро – до 98,4144.

Стоит отметить, что в ходе утренних биржевых торгов курс «американца» достигал 93,85 рубля, евро поднялся до 102,0075. Это максимальные отметки с весны прошлого года.

Позже на Мосбирже доллар и евро немного подешевели. К 16:25 мск доллар колебался около отметки 91,60 рубля, евро – вблизи уровня 99,80.

На обвал курса рубля, который обесценился с начала года недели почти на 30%, обратили внимание в Кремле. Как сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, снижение курса рубля в определенной степени стало результатом спекулятивных игр. При этом спикер Кремля заверил, что в такой ситуации нет угрозы для макроэкономической стабильности.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе, заявила, что курсовые изменения объясняются ситуацией во внешней торговле, а не стремлением увеличить доходы бюджета. По ее словам, что у ЦБ «есть инструменты для сглаживания краткосрочных колебаний, наши свопы», но плавающий курс – «это благо, которое позволяет внешние изменения, внешние шоки легче абсорбировать экономике».

Между тем экономист Никита Кричевский считает, что в последних событиях на российском валютном рынке прослеживается странная логика, реальной причиной которой может быть вывод капитала из России.

«Странная логика ЦБ: ослабить рубль, сидя на $100 млрд в юанях, чтобы потом поднять ключевую ставку и тем самым нанести удар по путинской «экономике предложения». Ещё более странная логика, что увеличение доходов бюджета от динамики внешней торговли не зависит», – отметил эксперт в комментарии в своем телеграм-канале.

«Когда вскоре выяснится истинная причина девальвации, а это вывод капитала нерезидентами, но пока неизвестно – какими, с Набиуллиной вновь как с гуся вода», – заключил экономист.

Похожей точки зрения придерживается лидер партии «Справедливая Россия – За правду», глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов. Политик раскритиковал действия Банка России и назвал «лапшой на уши» аргументы руководителей регулятора о резком падении курса рубля из-за сокращения сальдо торгового баланса. При этом политик обратил внимание, что за десятилетие пребывания Эльвиры Набиуллиной на посту главы ЦБ российская валюта ослабла почти в три раза, и подчеркнул, что это «рукотворная катастрофа».

Москва, Светлана Антонова

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