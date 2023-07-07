Грабитель с ножом отобрал у ребенка смартфон в подмосковной электричке и выпрыгнул из вагона на ходу

Правоохранители по горячим следам задержали 20-летнего жителя Подмосковья, который, угрожая ножом, ограбил ребенка в электричке. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

«По данным следствия, 3 июля 2023 года в тамбуре вагона электропоезда сообщением Захарово – Москва мужчина, угрожая ножом, напал на несовершеннолетнего 2011 года рождения и похитил мобильный телефон. После совершения преступления, мужчина скрылся, на ходу покинув электропоезд через открытую вручную дверь недалеко от станции «Серп и Молот» Курского направления Московской железной дороги», – говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, молодой человек познакомился с потерпевшим и его приятелем на платформе, и вместе с ними вошёл в вагон электропоезда.

По словам задержанного, похищенный смартфон он продал на Савёловском рынке за 15 тысяч рублей, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению.

В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой, совершенный с применением оружия). Сейчас решается вопрос об избрании налетчику меры пресечения.

Москва, Андрей Дорофеев

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